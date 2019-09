Pocapaglia, pullman finisce fuori strada sulla Provinciale 134, tra Bra e Sommariva Perno

Incidente fortunatamente senza gravi conseguenze quello che, nella prima mattinata di oggi, lunedì 30 settembre, ha interessato un pullman di linea impegnato a percorrere la Strada Provinciale 134, nel tratto tra Bra e Sommariva Perno.



Nell’affrontare una curva – nella zona del centro raccolta immondizia di Pocapaglia – il mezzo ha perso l’aderenza con l’asfalto, finendo in parte fuori dalla carreggiata.



In quel momento a bordo vi era il solo autista, che dalle prime informazioni da noi raccolte, non avrebbe riportato ferite.

In mattinata è previsto il recupero del veicolo tramite l’arrivo sul posto di mezzi attrezzati.