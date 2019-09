Cuneo: in Confindustria il convegno dedicato alla riforma del Fondo di Garanzia per le PMI

Nell’ambito del Monitor Legislativo, progetto promosso da Confindustria e 4. Manager, Confindustria Cuneo organizza per martedì 1° ottobre alle ore 14.00 un convegno per approfondire le novità derivanti dalla riforma del Fondo di Garanzia per le micro, piccole e medie imprese.

Il Fondo di Garanzia per le PMI è uno strumento istituito con Legge n. 662/96 e la sua finalità è quella di favorire l’accesso alle fonti di finanziamento delle piccole e medie imprese, mediante la concessione di una garanzia pubblica che spesso si sostituisce alle garanzie normalmente concesse dalle imprese.

La riforma è entrata in vigore lo scorso 15 marzo, dopo un lungo percorso al quale Confindustria ha dato un contributo importante con l’obiettivo di estendere la platea delle aziende beneficiarie della garanzia pubblica, in particolare a favore delle PMI con maggiori difficoltà di accesso al credito.

Nello specifico, è stato introdotto un nuovo modello di valutazione delle imprese beneficiarie, basato sul rating, che consentirà al Fondo di calcolare direttamente la probabilità di inadempimento delle stesse. Sulla base delle nuove regole, tutte le PMI potranno accedere automaticamente al Fondo, a condizione che rientrino nelle classi di rating ammissibili.

Durante il convegno saranno analizzate le nuove regole europee in materia di definizione di default che avranno notevole impatto sull’operatività delle imprese.

La partecipazione è gratuita, info a confindustriacomunicazione@uicuneo.it.