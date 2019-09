A Cheese 2019 un'altra esperienza Wonderful

Un'altra ottima edizione di Cheese a Bra ha fatto da sfondo alla presenza attiva e propositiva del punto informativo organizzato da Wonderful Alba Bra Langhe Roero, la società consortile nata per promuovere il territorio albese e braidese nell'ambito di eventi internazionali.

Vocato alla presentazione dei prodotti eccellenti di Langhe e Roero al grande pubblico, la società consortile riunisce le città di Alba e Bra, le rispettive Associazioni Commercianti, in collaborazione con l’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero, l'Ente Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d'Alba, il Consorzio Turistico Langhe Monferrato Roero, con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo.



Dal 20 al 23 settembre scorsi, i visitatori di Cheese hanno potuto incontrare proposte d'eccellenza quali l'ormai celebre panino “Mac 'd Bra, vale a dire Salsiccia di Bra racchiusa nel pane di Bra, farcito con il formaggio Dop Bra Tenero e la foglia di lattuga degli orti di Bra. La Salsiccia di Bra è stata proposta anche nella versione “take away”, più sobria ma non meno appetitosa, sempre cruda ed accompagnata da una fetta di pane di Bra.



Grande curiosità e interesse ha destato l’anteprima della degustazione delle “Langhe e Roero Meatballs”, il nuovo prodotto presentato da Wonderful Alba Bra Langhe Roero: si tratta di polpette a base di Salsiccia di Bra , formaggio Bra Tenero DOP e granella di Nocciola Piemonte IGP, novità molto apprezzata dal pubblico, tanto da essere inserita stabilmente nelle proposte street food di Wonderful.



L'esperienza di Wonderful nel contesto di un momento di grande visibilità per il territorio di Alba Bra Langhe e Roero, consente ancora una volta di cogliere l'occasione di una vetrina internazionale, come già in passato Expo Milano 2015,m Salone del Gusto e Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d'Alba.



La “ricetta” di Wonderful si dimostra ancora una volta valida e adatta a rappresentare il gusto delle nostre colline presso un pubblico attento e preparato come quello che frequenta rassegne specializzate sui temi dell'enogastronomia: «Anche questa volta il richiamo degli straordinari prodotti di questa terra è stato irresistibile per molti estimatori – ha detto Mario Fugaro, alla sua prima edizione da presidente di Wonderful, nonché artefice delle apprezzate nuove “Meatballs” – e questo ci rende orgogliosi, ma anche attenti ai cambiamenti e pronti a ideare nuove iniziative. Il lavoro svolto insieme da Alba e Bra ha dato buoni frutti, costituendo una proposta attuale, creativa e molto, molto… gustosa».





Nella foto, da sinistra: Luigi Barbero presidente Ente Turismo Langhe Monferrato Roero, Mario Fugaro presidente Wonderful, Marco Scuderi vice presidente Ente Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d'Alba, Enzo Basso di Ascom Bra, Gianni Fogliano sindaco di Bra, Biagio Conterno vice sindaco Bra, Mariella Ambrogio consigliere di Wonderful, Fabrizio Pace direttore Associazione Commercianti Albesi, Giorgio Grosso di Ascom Bra.