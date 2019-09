"Bastian Nevacho": in scena a Limone Piemonte la tragedia occitana di Diego Anghilante

La tragedia in lingua occitana Bastian Nevacho di Diego Anghilante, reduce da una fortunata tournée estiva, arriva in Val Vermenagna, a Limone Piemonte. L’opera, presentata al concorso “Premio per un te sto teatrale nelle lingue del Piemonte” e premiata dalla Regione Piemonte nel 2011, andrà in scena sabato 12 ottobre alle ore 21 nel Teatro “Alla Confraternita”. Il testo, premiato nel 2011 anche nella sezione teatro del Gran Jo Flourau del Felibrige francese, è stato pubblicato nel 2012 dal Centro Studi Piemontesi di Torino senza essere messo in scena finché, nel 2018, l’autore e alcuni attori delle valli Stura e Grana, dilettanti ma madrelingua occitani, hanno deciso di allestire l’opera teatrale.



Grazie alla volontà di Espaci Occitan, e con l’impo rtante sostegno della Regione Piemonte, è nata così l’esperienza del Teatre de la fiour (Teatro del fiore) per l’adattamento di Bastian Nevacho. La scelta si è orientata sulla messa in scena di una selezione di passi, collegati dalla voce fuori campo dell’autore che, in italiano, funge da narratore raccordando le varie scene.



Bastian (al secolo Sebastiano Degiovanni, famiglia il cui soprannome è appunto Nevacho) è un “cattivo” che abita in un paese delle alte Valli Occitane all’inizio degli anni ‘70, quando l’emigrazione e il cosid detto progresso minano definitivamente il tessuto sociale della civiltà alpina. Bastian, balordo di mezza et à che vive tra sorde ribellioni, sbronze e prepotenze senza capire ciò che avviene in lui e intorno a lui, è un vinto, la cui vita è dominata, come in una tragedia antica, dalla morte, dal dolore e dall’assurdità del dest ino. Il dramma affronta un tema delicato in una lingua occitana preziosa, che mescola parole antiche e auliche ad altre dure e rozze del parlare comune, in una commistione dei registri drammatico e realistico. Da parte di Espaci Occitan, un nuovo impegno nella valorizzazione della lingua e della cultura occitana attraverso il teatro, forma d’arte non così spesso proposta nelle valli.



L’ingresso è gratuito. L’opera teatrale è adatta aun pubblico adulto e preparato alla drammaticità de lla storia. Regia e voce narrante: Diego Anghilante; attori: Claudio Franco, Manuela Damiano, Marco Parola, Guido Garnero, Luciana Ortu.



L’iniziativa è realizzata con la collaborazione dell’Associazione Culturale e Turistica Pro Loco Limone Piemonte



e del Comune di Limone Piemonte. Per informazioni sullo spettacolo Espaci Occitan: www.espaci-occitan.org,



segreteria@espaci-occitan.org, Fb @museooccitano, Tw @espacioccitan, tel 0171904075.