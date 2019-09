“Camminare fa bene al respiro”, due itinerari cuneesi con la RE.LI.FE (REspiro LIbero e FElice)

Domenica 6 ottobre si terrà la 15^ Camminata del Respiro con la RE.LI.FE Onlus.

Anche quest’anno la RE.LI.FE (REspiro LIbero e FElice) Onlus organizza la “Camminata del Respiro”, che prevede due itinerari.



Il primo ha come obiettivo il Rifugio Barbero, situato in Valle Gesso, con partenza alle ore 8,00 dal parcheggio di fondo valle ed arrivo al Rifugio previsto per le ore 10. Light Breakfast presso il Rifugio e ritorno al parcheggio previsto per le ore 12.

Il secondo percorso, la cui durata è prevista in circa cinquanta minuti, prevede una passeggiata alle spettacolari Gorge della Reina, situate sul pianoro di Santa Lucia di Entracque. In questo caso il ritrovo è fissato per le ore 9 sul piazzale della Stazione Ferroviaria di Borgo San Dalmazzo.



Al rientro tutti i partecipanti si troveranno per il pranzo, che avrà luogo presso l’Osteria di San Lorenzo di Valdieri (Via Provinciale 36 - Bivio per Desertetto).

Per informazioni e prenotazioni, rivolgersi al Reparto Fisiopatologia Respiratoria dell’ASO S. Croce e Carle, chiamando i seguenti numeri: 0171.616728, oppure 347.6898507 (Paola).