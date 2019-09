Giovedì si aprono le iscrizioni alla 37^ Stracôni: c'è posto per 21.000 corridori

Giovedì 3 ottobre si aprono le iscrizioni alla 37^ edizione della Stracôni 2019, in programma domenica 10 novembre. Le iscrizioni si chiuderanno giovedì 9 novembre oppure al raggiungimento di quota 21.000 (ventunomila); infatti, viste le numerose richieste pervenute al Comitato Organizzatore si è deciso di aumentare il numero delle iscrizioni e dare così modo ad un maggior numero di associazioni e scuole di partecipare alla speciale classifica per la distribuzione dei contributi, tutto ciò anche grazie all'impegno e sostegno dei numerosi sponsor.

La quota di partecipazione, fissata in 5 euro a persona, ritornerà interamente alle Associazioni Sportive e scuole del nostro territorio in base al numero dei partecipanti.

Quindi tutti in pista per partecipare a questa mirabolante edizione accompagnati, per il secondo anno, dai fratelli Mina e Cam le mascotte della Stracôni.

Si ricorda, come già stabilito per le precedenti edizioni, che tutti i sodalizi coinvolti per l’assegnazione dei contributi Stracôni non potranno più praticare sconti sul costo dei pettorali, sia direttamente che indirettamente, pena l’immediata esclusione da questa importante iniziativa. Sulle locandine destinate ai punti raccolta iscrizioni delle Associazioni e Scuole verrà indicata la quota prevista di 5 euro, non più modificabile.

Riguardo i Gruppi Spontanei, i CRAL Aziendali ed altre realtà non in corsa per l’assegnazione dei contributi, potranno effettuare sconti sui pettorali per favorire associati o dipendenti purché non vadano ad integrare il numero degli iscritti delle Associazioni o Scuole aderenti all’iniziativa “Contributo Stracôni 2019”, per cui va da sé che i pettorali dovranno essere acquistati direttamente presso l’Associazione Sportiva IL PODIO organizzatrice della manifestazione in Corso Dante n. 25 a Cuneo.

In difetto l’Associazione Sportiva o la Scuola che dovesse cedere parte dei pettorali a loro destinati e beneficiare di scontistiche praticate da CRAL o Gruppi Spontanei, verrà automaticamente estromessa dalla speciale classifica riguardante i “Contributi Stracôni 2019”.

Le iscrizioni sono possibili presso tutte le associazioni sportive e scuole che accedono alla speciale classifica per l’assegnazione dei contributi.

Le iscrizioni per i liberi possono essere effettuate nei seguenti punti:

A.S.D. IL PODIO corso Dante, 25 – Cuneo – 0171.63.19.54

BOTTA & B. corso Nizza, 7 – Cuneo – 0171.69.03.10

BOTTA & B. piazza C. Battisti,3 – Mondovì – 0174.42.130

Alla Stracôni è possibile partecipare anche accompagnati dagli ‘amici a quattro zampe’ e partecipare così alla ‘Stracôni Monge dog’. Il costo delle iscrizioni è pari ad 8 euro (accompagnatore 5 euro e cane 3 euro) ed i punti di iscrizione sono presso:

A.S.D. IL PODIO corso Dante, 25 – Cuneo – 0171.63.19.54

DOG SERVICE presso i punti vendita di Cuneo, Saluzzo, Borgo San Dalmazzo e Villanova Mondovì.

Riconoscimenti: ogni iscritto, con il pettorale, avrà in omaggio la Stracôni Card per un anno di vantaggi commerciali.

Ogni partecipante alla Stracôni all’arrivo riceverà: un magnete raffigurante il Santuario degli Angeli, punto di riferimento della nostra città, ed un sacchettino di mele Gala, in collaborazione con Asprofrut.

In piazza Galimberti, inoltre, sarà allestito il ‘Villaggio Stracôni’ con numerosi stand espositivi, vetrina sull’interessante realtà economica, sportiva e turistica di Cuneo e provincia, l’ingresso è libero e gratuito.

Anche nel corrente anno, in collaborazione con la Banca di Caraglio, verrà allestita un’area espositiva denominata “Isola del volontariato”, vale a dire 10 stand a disposizione di associazioni e cooperative che operano nel mondo del volontariato.