Il "Mercato Riviera delle Palme" debutta in Val Bormida: il 6 ottobre un grande evento di "shopping a cielo aperto" a Carcare

Due nuovi, straordinari appuntamenti per il “Mercato Riviera delle Palme”. Il 6 ottobre, infatti, dalle 8 alle 19.30 in piazza Cavaradossi a Carcare si svolgerà (anche in caso di maltempo) il “debutto” di questo consorzio in Val Bormida, con il patrocinio del Comune di Carcare e di Confcommercio Savona. Una straordinaria giornata di “shopping a cielo aperto” con i migliori ambulanti della Liguria.

Dopo Carcare, la seconda tappa in ordine di tempo sarà Cogoleto, il 20 ottobre dalle 8 alle 19.30 sulla passeggiata a mare. Un altro appuntamento molto atteso perché senza in un certo senso il “trait d’union” tra le province di Savona e Genova.

Il nome “Mercato Riviera delle Palme” è amatissimo dal pubblico ligure. L’estate si è appena conclusa e abbiamo colto l’occasione per tracciare, insieme a Richard Biffi, un bilancio della stagione.

Come è stata questa estate 2019?

“Il bilancio è altamente positivo. Soprattutto a Pietra Ligure e a Finale Ligure, che sono state le ultime due date in ordine di tempo, abbiamo riscontrato un’affluenza di pubblico ottima. E adesso sale l’attesa per la nostra prima data di Carcare, il 6 ottobre. Per noi questo è un test molto importante, perché ufficializza il nostro ingresso nel territorio della Val Bormida, dove fino a oggi non eravamo mai stati”.

Tra le vostre località-principe, quali sono quelle che vi regalano sempre la migliore accoglienza?

“Sicuramente potrei dire tutte, perché abbiamo una clientela fidelizzata che ci apprezza. Un luogo che ci accoglie sempre in un modo strepitoso è la Darsena di Savona; abbiamo un ottimo seguito a cavallo tra il Levante Savonese e Genova, nella zona di Varazze e Cogoleto. E poi abbiamo riscontrato un bel successo, come dicevo all’inizio, nelle recenti date del Medio Ponente Savonese, tra Pietra Ligure e Finale Ligure”.

E quali sono gli articoli più apprezzati, quelli che tra i vostri banchi non potrebbero mai mancare?

“In generale il pubblico apprezza molto la qualità dei prodotti di abbigliamento uomo e donna e della pelletteria, ma tutti i nostri banchi hanno successo per il loro perfetto equilibrio di qualità, assortimento, prezzi e offerte. E poi c’è quel ‘tocco speciale’, tutto ligure, dato dal banco della farinata, sempre molto apprezzata”.

Appena saranno archiviate queste due date di ottobre arrivare alle feste di Natale sarà un attimo… Quali i prossimi appuntamenti per questo autunno/inverno 2019-2020?

“Torneremo il 3 di novembre in Darsena a Savona, mentre chiuderemo il 2019 tornando a Pietra Ligure, sul Lungomare G. Bado, il 29 dicembre, ultima domenica del mese e dell’anno”.