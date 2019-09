Investitura del Podestà, il Borgo di San Martino ringrazia la Scuola Media "Pertini"

Nuova formula, quest'anno, per l'investitura del Podestà, con i borghi albesi maggiormente coinvolti e capaci di regalare un bello spettacolo ai tantissimi presenti, nello spazio dedicato alle esibizioni che ciascun gruppo ha avuto modo di preparare.

Tra i rioni albesi protagonisti della serata, anche il borgo di San Martino, che ringrazia la Scuola Media "Pertini" per la preziosa collaborazione in occasione dell'evento dello scorso sabato 28 settembre.

"Vorremmo ringraziare in particolare l'insegnante Maria Carla Cantamessa, le ragazze di prima, seconda e terza della sezione musicale che hanno suonato dal vivo e Gabriella Veglio per le coreografie - afferma Paola Marano, presidente del borgo dagli smalti bianco-verdi -. Per la nostra piccola esibizione abbiamo pensato di chiedere aiuto a Maria Carla e alle sue alunne che, nonostante il breve preavviso, ci hanno regalato questo bellissimo spettacolo. Teniamo molto alla collaborazione con altre realtà cittadine e crediamo sia importante continuare nel percorso per rendere il Palio e gli impegni che coinvolgono i borghi sempre di più manifestazioni degli Albesi, non solo per gli Albesi".