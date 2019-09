Valloriate presa d’assalto da 650 persone per l’arrivo di Francesco Guccini al “Nuovi Mondi” Festival

Oltre 650 persone. Tante hanno preso d’assalto sabato 28 settembre Valloriate, per assistere alla serata con il super ospite Francesco Guccini, giunto nel piccolo borgo della Valle Stura “tralummescuro” (tra la fine del giorno e l’inizio della notte, “non all’imbrunire, perché non è la stessa cosa” ha detto).



Guccini ha presentato in anteprima nazionale il suo ultimo libro “Tralummescuro. Ballata per un paese al tramonto”, dialogando con lo scrittore Davide Longo. Accolto da due minuti di applausi in un Campo Base andato completamento esaurito in ogni ordine di posto, anche negli spazi in piedi, il “Maestro” ha ripercorso, nel raccontare la sua opera, alcuni dei momenti più significativi della sua vita a Pàvana, dove è tornato a vivere stabilmente nel 2001. Guccini ha esordito facendo i complimenti agli organizzatori del Festival (“A Pàvana non si sognerebbero mai di fare un festival cine-letterario bello come questo”) poi la serata è iniziata, scivolando via con la lettura di alcune delle pagine più belle del libro, tra aneddoti, momenti di autoironia, storie di vita, episodi seri e divertenti di uomini e donne che hanno caratterizzato la vita del cantautore e raccontati nell’opera.



Al termine dell’incontro, Guccini si è poi concesso ai suoi tantissimi fans, che ne hanno approfittato per farsi autografare l’ultima fatica letteraria dell’autore.