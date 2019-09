Il deputato della Lega Flavio Gastaldi eletto vicepresidente Anci

“Sono orgoglioso di entrare a fare parte dell'ufficio di presidenza di Anci Piemonte, dove porterò la voce e le istanze dei piccoli Comuni del nostro territorio. Un grazie particolare voglio rivolgerlo a Riccardo Molinari e ad Andrea Corsaro, nuovo presidente a cui auguro buon lavoro, che potrà contare sul mio supporto.

Come sindaco di Genola e come deputato della Lega, sono ben consapevole delle difficoltà, che le amministrazioni più piccole si trovano a dover affrontare quotidianamente, burocrazia crescente che imbriglia i sindaci, sempre più costretti a fare i conti con i quasi inesistenti trasferimenti dallo Stato centrale.

L'ultimo Governo, a trazione Lega, aveva invertito la rotta con copiosi trasferimenti in Legge di Bilancio, Decreto Crescita e Decreto Sicurezza per la parte riguardante la videosorveglianza. Le diverse sensibilità del nuovo esecutivo, dalle notizie che trapelano sulla nuova Finanziaria, non fanno ben sperare. Tra le battaglie che porterò in comitato, l'abolizione del Dup per i piccoli Comuni, il documento unico di programmazione, e l'attenzione al ruolo dei segretari comunali, ormai obbligati a restare pochissime ore a scavalco con altri Municipi. Particolare considerazione avranno le associazioni e il mondo del volontariato, che ogni giorno sono di supporto ai sindaci nell'espletamento delle loro funzioni”.

Lo dichiara il deputato piemontese della Lega e sindaco di Genola Flavio Gastaldi eletto oggi vicepresidente nell'Ufficio di Presidenza di Anci Piemonte.