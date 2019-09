Anci Piemonte svolta a destra: il sindaco di Vercelli Andrea Corsaro è il nuovo presidente

È Andrea Corsaro, attuale sindaco di Vercelli, il nuovo presidente di Anci Piemonte. Corsaro, eletto primo cittadino con il centrodestra lo scorso 11 giugno, succede ad Alberto Avetta.

Corsaro era l'unico candidato: l'elezione si è svolta questa mattina durante l'assemblea congressuale di Anci Piemonte, che si è svolta in Città Metropolitana a Torino. Durante i lavori sono inoltre stati eletti 44 membri del Consiglio Direttivo Regionale, i 10 componenti piemontesi del Consiglio Nazionale Anci e i 78 delegati al congresso nazionale di Arezzo.

"Sono grato e onorato - ha commentato Corsaro all'insediamento - per questo incarico, che rappresenta una grande responsabilità. Prometto impegno, ascolto e tanta volontà per il raggiungimento degli obiettivi dell'associazione". "I sindaci - ha aggiunto il neo-presidente - sono il riferimento fondamentale e diretto tra cittadini e istituzioni: il bello di fare il primo cittadino è uscire, vedere dieci cose che non funzionano e risolverne cinque". "I cittadini - ha concluso Corsaro - chiedono ogni giorno cose nuove: noi dobbiamo migliorare ed continuamente innovativi per dare risposte adeguate".