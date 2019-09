Referendum sulla legge elettorale, la richiesta del Piemonte arriva a Roma

Arriva a Roma la richiesta del Piemonte di referendum per abrogare la quota proporzionale prevista dall’attuale legge elettorale.

Dopo la "maratona" di tre giorni a Palazzo Lascaris, terminata con l'approvazione della maggioranza della proposta della Lega, questa mattina il presidente del Consiglio regionale Stefano Allasia ha depositato presso la Corte Suprema di Cassazione il quesito referendario.

“Questo è soltanto l’inizio di un percorso – spiega il presidente Allasia – che dovrà portare a far esprimere i cittadini su una questione molto importante: il modo di eleggere i propri rappresentanti. Senza entrare nel merito, credo che in democrazia sia sempre importante dare voce agli elettori su temi così rilevanti per il nostro Paese”.