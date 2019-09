Prenoti la crociera e Polaris Viaggi ti offre il pranzo: vale per tutto il mese di ottobre

Coccolare il cliente, sempre. Prima, durante e dopo il viaggio,

Fedele ad un motto che la Polaris Viaggi ha fatto proprio ormai da parecchi intenti e con il sempre apprezzabile intento di fare squadra nell’opera di promozione del territorio ecco – appena sfornata – l’ultima iniziativa dell’agenzia di viaggi di Bagnolo Piemonte e Revello: pranzo offerto a tutti coloro che, nel mese di ottobre, si recheranno in una delle due sedi per prenotare una crociera (non di gruppo, ma individuale) con la formula all inclusive,

L’iniziativa coinvolge alcuni ristoranti della zona: “Per incentivare il turismo nelle nostre zone che si stanno vestendo con i colori ed i sapori tipici dell’autunno, promuovere l’agenzia e far conoscere l’enogastronomia locale. La proposta è valida da 1 al 31 ottobre” ci dice il titolare Aldo Bruno.

Sono frattanto pronte le prime mete per il ponte di Ognissanti.

Sabato 2 novembre: Mc Arthur Glen – Designer Outlet Serravalle Scrivia

L’intera giornata sarà dedicata allo shopping presso il Mc Arthur Glen – Designer Outlet, villaggio della moda che con i suoi oltre 100 negozi di abbigliamento, uomo-donna, sport, casa e accessori, rivoluziona il concetto di shopping offrendo la possibilità di risparmiare tutto l’anno dal 30% al 70%. Inoltre bar, ristoranti, gelateria e area di gioco per i bambini sono a disposizione dei visitatori per regalare una giornata all’insegna del completo relax.

Quota di partecipazione: 18 euro a persona, comprensiva di viaggio andata e ritorno in pullman Granturismo e accompagnatore

Domenica 3 novembre: una giornata a Bologna

Arrivo in mattinata e visita della città con i suoi monumenti tra cui la Fontana del Nettuno, Piazza Maggiore, semplicemente “la piazza” per i bolognesi, la Basilica di San Petronio, che custodisce al suo interno la meridiana più grande del mondo, la celebre Torre degli Asinelli. Pranzo in ristorante dove si potranno assaporare i tortellini, piatto della tradizione culinaria bolognese. Nel pomeriggio, tempo libero a disposizione.

In alternativa alla visita della città, si potrà visitare liberamente “Fico Eataly World”.

Quota di partecipazione: 80 euro a persona, comprensiva di trasporto alla stazione ferroviaria di Torino, viaggio andata e ritorno in pullman Granturismo e accompagnatore

Lunedì 4 novembre: una giornata di Benessere alle Terme di Prè Saint Didier Aosta

Le acque calde di questo celebre complesso termale sgorgano dal cuore della montagna alla temperatura di circa 37 C°. Sono acque a composizione salino acidulo arsenico ferruginosa famose sin dai tempi antichi per la loro capacità di rendere morbida la pelle, di facilitare la circolazione del sangue e dei movimenti muscolari e di produrre un benessere fisico. Le tre piscine termali all’aperto sono generalmente circondate da neve candida in inverno e da un verde prato in estate. Dal centro benessere un suggestivo passaggio nell’acqua porta all’esterno in una prima grande piscina termale, che a sua volta è collegata direttamente ad una seconda vasca satellite con getti idromassaggio. Il relax è reso ancor più completo dalla incomparabile vista che si può godere sul massiccio del Monte Bianco.

Quota di partecipazione: 85 euro a persona, comprensiva di trasporto in pullman Granturismo, ingresso alle terme, pranzo al “light buffet” delle terme e accompagnatore.

Per ulteriori informazioni la Polaris Viaggi mette a disposizione tre numeri di telefono: quello del titolare Aldo Bruno contattabile sempre via whatsapp (333.7121773), quello dell’agenzia di Bagnolo Piemonte (0175.348424) e quello dell’agenzia di Revello (0175.257396), aperte dal lunedì al sabato.