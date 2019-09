Attenzione all'ambiente, un impegno sempre attento fra comune di Busca e scuole cittadine

L’assessore all’Ambiente Diego Bressi si è congratulato con una lettera inviata al dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo di Busca Davide Martini della bella iniziativa intrapresa venerdì scorso 27 settembre, giorno del terzo “Global Strike For Future”, da parte dei ragazzi della scuola primaria di San Chiaffredo che hanno ripulito alcune vie frazionali e il parco giochi.



“Ho ricevuto nei giorni scorsi – scrive tra l’altro l’assessore nella lettera - i complimenti da parte del Consorzio Ecologico Cuneese per l’adesione in massa che l’istituto comprensivo Carducci ha dato alla proposta di educazione ambientale nelle classi, iniziativa prevista nell’appalto ma facoltativa da parte delle scuole. Una buona educazione delle nuove leve è determinante. Da parte dell’amministrazione comunale, confermo tutta la massima disponibilità a collaborare, sostenere e intervenire con voi in imprese a favore dell’ambiente”.