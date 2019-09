L'Itis Delpozzo di Cuneo promosso dal Ministero dell’Istruzione

L’ITIS Delpozzo è una delle realtà scolastiche più all’avanguardia nel panorama scolastico del nostro territorio, in grado di offrire corsi altamente specializzati per la preparazione e il futuro lavorativo e universitario dei propri allievi.

L’offerta formativa negli ultimi anni si è rafforzata negli indirizzi tradizionali di Meccanica, Elettrotecnica, Informatica - con l’articolazione di Robotica - e ampliata con l’attivazione del corso di Logistica e della nuova curvatura Biosanitaria dell’indirizzo di Chimica e materiali.

La conferma dell’ottimo livello raggiunto dall’Istituto è arrivata dal rapporto di valutazione del Nucleo di Valutazione Esterna (NEV) che il Sistema di Valutazione INVALSI del MIUR effettua sulle scuole dal 2013 a livello nazionale: quest’anno ad avere gli ispettori è stato anche l’ITIS “Delpozzo” di Cuneo. A fine estate, poi, è arrivata la “pagella” alla scuola: su una scala di livello compresa tra 1 e 7, i risultati ottenuti sono eccellenti in quasi tutti gli indicatori analizzati (come riportatonel grafico)

Il controllo del livello di formazione che la scuola offre è stato effettuato in primavera da due esperti valutatori e da un dirigente tecnico del MIUR che hanno incontrato tutte le componenti scolastiche (allievi, docenti, dirigente, amministrativi), osservato e poi analizzato i dati raccolti.

I risultati evidenziano che la valutazione sulle diverse componenti della scuola ha sfiorato, nel suo complesso, risultati di vera eccellenza, a conferma dell’elevato grado di competenze che l’istituto è in grado di fornire ai propri allievi per garantire un inserimento ottimale nel contesto sociale e industriale del nostro territorio, oltre che una formazione completa per il proseguimento degli studi universitari.

La preparazione degli allievi dell’ITIS Delpozzo negli ultimi anni ha raggiunto, infatti, livelli ragguardevoli, rasentando, nell’analisi degli esiti, una percentuale del 36% più elevata rispetto alla media nazionale.

Anche il confronto tra i risultati della valutazione delle prove nazionali INVALSI è in linea con le valutazioni assegnate dai docenti, a dimostrazione degli obiettivi raggiunti.

Ottimi risultati, inoltre, nella qualità della gestione e dell’organizzazione scolastica, nella trasmissione delle competenze chiave del cittadino e nella capacità dii inclusione, a tutti i livelli, dei propri allievi.

“Per noi è una grande soddisfazione - ha commentato il dirigente scolastico Ivan Re, quando sono stati resi noti gli esiti della valutazione -. Significa che i vari operatori della nostra scuola, dagli insegnanti al personale A.T.A., hanno saputo lavorare in sinergia, con l’entusiasmo e la volontà di dare sempre il massimo. I risultati altamente positivi che abbiamo ottenuto non sono un traguardo, ma uno stimolo per fare ancora meglio, venire incontro alle esigenze dei nostri allievi, garantire loro il successo formativo e accompagnarli nel loro percorso di vita”.