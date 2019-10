Proseguono gli appuntamenti alla biblioteca di Corneliano d’Alba

Proseguono gli appuntamenti proposti dalla biblioteca civica “Oreste Scarzello” di Corneliano d’Alba.

Per la serata dell’11 ottobre alle ore 21 è atteso lo scrittore albese Mauro Rivetti per la presentazione del libro giallo “Alba di un delitto”. L’autore ci tiene ad essere presente alla serata cornelianese per la vicinanza al suo paese natale: Piobesi d’Alba.

Con l’occasione invita i suoi concittadini a varcare il confine del paese per scoprire l’essenza del suo racconto giallo ambientato nei paesaggi di Langa e Roero. Un giallo in piena regola, con tanto di omicidi ed assassini, una trama avvincente che stupirà il lettore, il quale diventa protagonista del progetto editoriale di Mauro attraverso l’acquisto del libro a sostegno della “Collina degli Elfi” di Govone.