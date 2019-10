A Fossano labari, divise, insignitgi e decorati insieme per il meeting provinciale ANIOC

6° MEETING PROVINCIALE ANIOC, FOSSANO 13 OTTOBRE 2019

Labari, divise, insigniti Onorificenze Cavalleresche e Decorati si ritroveranno domenica 13 ottobre a Fossano per celebrare il 6° meeting provinciale organizzato dall’ANIOC (Ass.ne Naz.le Insigniti Onorificenze Cavallresche).

L’evento avrà inizio a partire dalle ore 10,30 con la celebrazione della Santa Messa officiata presso la Chiesa dei Battuti Rossi di Fossano. Una manifestazione che quest’anno ha visto la Città di Fossano riospitare questo appuntamento fortemente voluto ed organizzato dall'associazione presieduta dal comm. Clemente Malvino e vedrà la partecipazione delle massime Autorità Civili, Militari e Religiose delle Provincia.

Prevista la presenza del sindaco, del presidente della Provincia di Cuneo accompagnato dai rispettivi gonfaloni, di S.E il Prefetto, del Questore, di numerosi sindaci e di circa duecento Insigniti al Merito della Repubblica, del Sacro Militare Ordine di Malta, dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro, dell’Ordine Costantiniano, di molti delegati ANIOC provenienti da tutto il Piemonte e Liguria, di Associazioni d’Arma e Civili, Ospiti d’onore le Delegazioni e gli Insigniti dell’Ordre du Merite e dalla Legion d’Honneur provenienti dalla Francia.

Al termine della Santa Messa, gli intervenuti, scortati dalla banda musicale Arrigo Boito di Fossano, formeranno un corteo per recarsi presso il monumento dei Caduti dove saranno deposte delle corone di alloro e omaggi floreali, per rendere onore ai Caduti per la Patria. A seguire convivio presso il ristorante Hotel “Regis“ Fossano.