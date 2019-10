Anche il comitato di quartiere Cuneo Centro coinvolto nel progetto "Mi prendo cura del mio quartiere"

Il Comitato di Quartiere Cuneo Centro ha partecipato al bando della Fondazione CRC con il progetto “Mi prendo cura del mio quartiere” a cui è stato concesso un contributo finanziario di 3mila euro.

Il progetto vuole coinvolgere l’intera cittadinanza in un percorso alla scoperta dei luoghi pubblici significativi del territorio, in disuso o abbandonati, e delle zone degradate. I bambini visiteranno i luoghi identificati nel quartiere accompagnati dai nonni, testimoni del passato che aiuteranno a costruire la memoria comune. Insieme comporranno una mappa dell’esistente a cui seguirà una fase progettuale creativa.

Ai bambini verrà richiesto di immaginare il quartiere ideale dove piacerebbe loro vivere e quindi potranno scatenare la fantasia sul possibile utilizzo dei beni e luoghi censiti e costruire la mappa del futuro.

A conclusione del percorso che si snoderà da ottobre 2019 a marzo 2020, verrà allestita una mostra pubblica di tutto il materiale raccolto e prodotto dai bambini. La mappa sarà consultabile sul sito web e implementabile con altre proposte di rigenerazione del quartiere, e quindi sottoposta all’assemblea del quartiere per stabilire le priorità di intervento e le proposte di riqualificazione da sottoporre all’Amministrazione comunale.

L’iniziativa ha lo scopo di far crescere la coesione e il senso di appartenenza alla comunità di quartiere e a sensibilizzare i cittadini all’uso dei beni comuni e dell’ambiente, e alla cura del territorio.

In particolare, per migliorare il decoro degli spazi pubblici e la convivenza nel quartiere, il progetto prevede, sempre con la partecipazione dei bambini, un concorso per la creazione di pannelli informativi sul “ciclo dei rifiuti” - si pensi ai rifiuti lasciati sugli spazi pubblici, dai mozziconi di sigaretta, alle bottigliette di vetro, alle deiezioni degli animali domestici. Anche in questa attività i bambini potranno esercitare la creatività e il senso dell’ironia e disegnare pannelli accattivanti e utili a incoraggiare i cittadini a prendersi cura della qualità degli spazi comuni. Verrà poi richiesta al Comune l’installazione nelle aree di maggiore criticità.

Riteniamo il progetto qualificante per il quartiere e confidiamo nella partecipazione di tutti i cittadini.

Il progetto ha anche ottenuto l’adesione e il sostegno del Comune di Cuneo che ne ha condiviso l’impostazione e le finalità, e avrà quali importantissimi interlocutori gli istituti scolastici del quartiere.