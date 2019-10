Cuneo: prima riunione per il Comitato per i valori della Costituzione nata dalla Resistenza

Il Comitato per i valori della Costituzione nata dalla Resistenza si riunirà mercoledì 9 ottobre alle 18 nella sala del Consiglio comunale di Cuneo.

Nata durante l’assemblea antifascista svoltasi nel maggio scorso nella sala del CDT, l’idea di convocare l’organismo che raccoglie i rappresentanti di enti e associazioni impegnati sul fronte della salvaguardia dei valori democratici è stata lanciata per dare continuità ad alcune proposte emerse da quell’incontro, in particolare per quanto riguarda l’avvio di iniziative di formazione per studenti e insegnanti nelle scuole cuneesi.

Il Sindaco di Cuneo Federico Borgna, presidente del Comitato, ha accolto la richiesta procedendo alla convocazione formale dell’incontro, al cui ordine del giorno figura tra gli altri argomenti proprio la progettazione di un percorso formativo rivolto alle scuole di Cuneo e dintorni che – a partire da riflessioni di carattere storico – consenta di riflettere sui temi della discriminazione, della xenofobia e del razzismo.

Nel corso della riunione si raccoglieranno anche suggerimenti circa la possibilità di valorizzare con iniziative specifiche le ricorrenze del Calendario civile.

La riunione è aperta al pubblico.