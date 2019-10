Fossano: "Cascina Pensolato" e famiglie in festa a Sant’Antonio Baligio

È tutto pronto a Fossano per la giornata del 6 ottobre quando, a Sant’Antonio Baligio, si uniranno la “Cascina Pensolato” e l’uscente Consulta della Famiglia per una grande festa all’insegna della riflessione e della festa.

L’appuntamento è previsto alle ore 9 di domenica 6 ottobre con appuntamento in viale Alpi. Si partirà a piedi dal cortile del carcere alle ore 9.30 percorrendo la strada verso la Cascina Pensolato per “Passi di riscatto: camminata pellegrinaggio dal carcere di Fossano a Cascina Pensolato”. Per chi non desidera percorrere tutti gli 11 km a piedi è possibile trovarsi alle ore 11,15 da Sant’Antonio Baligio per camminare solo lungo gli ultimi 3 km di strada. Lungo il pellegrinaggio sono previste due tappe ristoro a San Martino e Sant’Antonio Baligio.

Alle ore 12.30 ci sarà il pranzo a cura della Pro Loco nel cortile della cascina al costo di 10 Euro per gli adulti e 5 Euro per i ragazzi di meno di 10 anni. È richiesta la prenotazione entro giovedì 3 ottobre chiamando Massimo al numero 347 7749678 o Paola al 351 1818612 o rivolgendosi agli Orti del Casalito in via Ceresolia 17/A.

Nel pomeriggio, a partire dalle ore 14.30, la Consulta della Famiglia si occuperà dell’organizzazione di giochi per tutti i partecipanti e alle ore 16.30 sarà celebrata la Santa Messa nella cappella di Santa Maria del Pensolato, la più antica della diocesi.

“La famiglia è un luogo di grande importanza per la trasmissione di valori culturali e sociali – ha detto in conferenza stampa l’assessore alla Famiglia e alle Politiche sociali Donatella Rattalino -. È il luogo in cui si trasmettono i valori per far crescere anche dal punto di vista spirituale. Riconosciamo l’organo della consulta della Famiglia di cui fanno parte diverse realtà sociali. Attraverso esso riusciamo a capire i disagi e i bisogni delle singole famiglie”.

“Cascina Pensolato è nata per fare un ponte con il carcere e inserire nel mondo del lavoro detenuti a fine pena, offrendo loro opportunità e occasioni di riscatto. È molto significativa la partenza della camminata dentro il carcere. Quella di domenica sarà una via di mezzo tra una camminata e un pellegrinaggio – ha aggiunto Dario Armando di Cascina Pensolato -. Sarà una camminata simbolica anche perché legata a un cammino interiore, perché tutti abbiamo, in fondo, qualcosa da cui riscattarci. È molto positivo il legame con la famiglia: se alla base c’è una famiglia solida, anche per i detenuti, il riscatto è sicuramente più facile. Quella di domenica è una bella scommessa che va al di là dei numeri: è vinta a prescindere perché il valore e l’essenza sono nell’iniziativa in sè”.

Anche per Nino Mana, presidente della cooperativa agricola sociale “Cascina Pensolato e direttore della Caritas Diocesana di Fossano si tratta di una grande opportunità perché: “come Caritas vediamo ogni giorno il disagio sociale. È una grande opportunità di crescita perché sono passi di riscatto che diventano un incontro”.

“Sono insediata da poco come direttore della Casa di Reclusione – ha detto Assuntina Di Rienzo, nuovo direttore del Santa Caterina -, ma abbiamo detto subito di sì con entusiasmo quando ci è stata proposta l’iniziativa. Ringrazio l’educatrice Antonella Aragno e le sue collaboratrice per il prezioso lavoro svolto. Aprire il carcere alla cittadinanza è bellissimo. È importante far conoscere la struttura. Questo è sicuramente il primo passo per collaborazioni future con la città. La famiglia può costituire davvero un elemento importante in un processo di cambiamento e reinserimento nella società, proprio come il lavoro nei campi.

Anche Giuseppe Colombo, commissario capo e comandante della Casa di Reclusione di Fossano ha parlato di come l’iniziativa sia stata salutata con favore: “perché fare sicurezza dentro vuol dire fare sicurezza anche proiettandosi verso l’esterno. Il controllo in esterna sarà ovattato per dare ancor più un segnale di fiducia e riscatto. Tutti abbiamo un debito o qualcosa da riscattare e questa iniziativa sarà un modo per dare un segnale forte alla città. Il carcere è legato fisicamente e moralmente al territorio e alla comunità. Per questo motivo, nonostante il piccolo incidente di giugno (l’evasione di Matteo Corbani, nda) non è cambiato nulla da parte nostra nell’offrire opportunità in esterna ai detenuti. Il segnale è stato dato con la cattura, ma l’errore del singolo non deve mai ripercuotersi sul gruppo. Per questo offriremo a quanti hanno i requisiti l’opportunità di partecipare alla camminata”.

“La Fondazione CRF, insieme alla città, sta seminando bene e il raccolto è buono. Questa è una iniziativa bellissima svolta anche alla sinergia della Fondazione NoiAltri che sta lavorando ottimamente sul territorio.”. La Fondazione NoiAltri è nata grazie alla Fondazione CRF e alla Diocesi in sinergia con il Comune da un’intuizione di Antonio Miglio nel 2013 mette insieme realtà sociali del territorio per promuovere inziiative, percorsi progetti come illustrato dal Presidente della Fondazione CRF Gianfranco Mondino.

“Questo è un bellissimo momento da celebrare: tanta gente per condividere ideali e valori. Questo momento lo si celebra nella condivisione. Anche i sogni hanno bisogno di un riscatto per concretizzarsi perché da soli non si realizzano. Hanno bisogno di fatica e di impegno” ha detto la presidente della Fondazione NoiAltri Anna Rottondo.

“La festa delle famiglie si tiene da 11 anni, ma quest’anno ha trovato, secondo me, un bellissimo connubio anche per il modo in cui è nato. Sia noi che Pensolato avremmo voluto fare un’iniziativa, ma abbiamo capito che sarebbe stata lo stesso giorno. Allora, proprio nello spirito di fare sinergia, non ci siamo pestati i piedi a vicenda, ma abbiamo deciso di collaborare e di realizzare qualcosa insieme, qualcosa di bello che possa essere una festa per tutti insieme- ci si fa forza proprio come è nello spirito di questa giornata. Ognuno ha fatto un piccolo passo indietro, a beneficio dell’insieme e della giornata che credo sia venuta molto bene dal punto di vista organizzativo. Ora speriamo vivamente nella risposta da parte della cittadinanza” ha spiegato Massimo Barale, presidente della Consulta della Famiglia.