Mondovì: in 6 mesi la Commissione consiliare speciale censirà e valuterà come sfruttare i contenitori pubblici vuoti

Il Consiglio comunale di Mondovì, riunitosi in sessione straordinaria nella serata di lunedì 30 settembre, ha ufficialmente istituito una Commissione consiliare speciale che ipotizzi l'utilizzo dei contenitori pubblici vuoti della città, con particolare riferimento alle scuole secondarie di secondo grado.

A livello tecnico, sarà composta da tutti i gruppi consiliari e il voto espresso sarà plurimo, cioè rappresentativo del numero di consiglieri di ciascun gruppo presente in Consiglio. Ne faranno parte tutti i consiglieri comunali e sindaco, Paolo Adriano.

I compiti della Commissione coincideranno con il censimento degli edifici pubblici non utilizzati in città, la verifica della sostenibilità di progetti di riutilizzo a fini scolastici (individuando proprietà, cubatura, superficie, numero vani e destinazione d'uso, oltre ai costi preventivati per il riutilizzo), la valutazione delle criticità e dei bisogni attuali delle strutture e, non ultima, l'esistenza di fonti di finanziamento per intervenire su questi edifici.

I tempi di operatività sono previsti in 6 mesi dalla data d'insediamento. Le sedute si terranno a settimane alterne e in forma privata. Potranno prendervi parte, senza diritto di voto anche la Giunta comunale, funzionari municipali e professionisti esterni competenti in materia (se invitati).

Positivi i pareri dell'intera assemblea, che ha accolto con entusiasmo la proposta nata nei mesi scorsi sui banchi della minoranza, con particolare riferimento ai gruppi consiliari del PD e di "Mondovì a Colori".