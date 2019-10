Saluzzo, si apre oggi il nuovo anno accademico de "Il Tempo ritrovato" l’ Università degli Adulti

Oggi, martedì 1 ottobre, inizia il nuovo anno accademico de "Il Tempo ritrovato". Primo appuntamento alle 16 all'Internodue con l'incontro "La donna è un male necessario (Malum est mulier, sed necessarium malum - Aulo Gellio)".

L’insegnante Maria Grazia Colombari parlerà della condizione femminile attraverso i proverbi dialettali di tutte le regioni italiane.

Anche quest'anno la rassegna nata nel 1999 con l’intento di continuare i corsi dell’Università degli Adulti e di integrarli con le attività di formazione promosse dalle associazioni culturali operanti sul territorio, si articola negli incontri del martedì, che trattano argomenti legati al patrimonio culturale nazionale o cittadino, e in laboratori e spazi dedicati a viaggi, cinema, teatro e benessere piscofisico. Sono iniziate anche le iscrizioni per la prima gita.

Giovedì 17 ottobre al pomeriggio si visiterà, con la guida, la mostra "Dalla terra alla luna. L'arte in viaggio verso l'astro d'argento" allestita nel museo di Palazzo Madama a Torino.

A 50 anni dallo sbarco del primo uomo sulla Luna, una mostra veramente imperdibile racconta come gli artisti dal 1800 al 1969 siano stati ispirati dall'astro d'argento, attraverso decine di opere provenienti dalle più importanti collezioni pubbliche e private di tutta Europa.

Per motivi organizzativi le prenotazioni per la gita si chiuderanno sabato 5 ottobre, per informazioni e prenotazioni: Ufficio Turistico IAT, tel. 800 392789, saluzzo@coopculture.it

