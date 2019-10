Servizio prelievi per diabetici a Fossano. Cortese: “Quella dell’ASL è una marcia indietro che ci soddisfa”

Continua a far discutere il tema del paventato spostamento del servizio analisi con carico di glucosio da Fossano a Savigliano.

Nei mesi scorsi era stato annunciato che questi esami non sarebbero più stati eseguiti al SS. Trinità, ma centralizzati al SS. Annunziata di Savigliano dando il via a molte polemiche sulla situazione, negli anni non sempre felice, del nosocomio fossanese, vittima come molti altri servizi, dello spostamento dell’asse su Savigliano.

In queste ore la polemica non si placa e giunge alla nostra redazione una precisazione da parte di Paolo Cortese e dei consiglieri di minoranza del centro sinistra, Rosita Serra, Francesca Crosetti e Vincenzo Paglialonga che avevano perorato la causa del mantenimento del servizio a Fossano nell’ultimo consiglio comunale di sabato scorso: “Non è una replica dell’ASL, è una marcia indietro, grazie alla nostra interpellanza – si legge nella nota -. È una marcia indietro caro Sindaco, non una replica quella dell’ASL. E lo è grazie al clamore mediatico suscitato dalla nostra interrogazione. Voi non vi siete mossi, se non dopo. L’informativa giunta ai medici di famiglia ai primi di settembre, da parte del Responsabile del Laboratorio di analisi di Savigliano, era inequivocabile: dal 1° ottobre non verranno più eseguite, nel punto prelievi del poliambulatorio di Fossano, le “curve da carico di glucosio”, ovvero quella tipologia di esame che viene prescritto per diagnosticare alterazioni del metabolismo glucidico ed in particolare in gravidanza per lo screening del diabete gestazionale. La nota invitava i medici fossanesi a “indirizzare i loro assistiti che necessitano di tale esame al Laboratorio del presidio ospedaliero Ss. Annunziata di Savigliano”. Dopo l’attenzione che la nostra interrogazione ha suscitato, prendiamo atto che l’esame continuerà ad essere eseguito a Fossano. Siamo grati all’ASL per questo ripensamento. Lo consideriamo un buon risultato. Invece rinnoviamo al Sindaco la richiesta già presentata in Consiglio: come mai giovedì scorso è stato trasferito a Savigliano un avanzato macchinario per la riabilitazione della spalla che fu acquistato col contributo della Fondazione CRF per potenziare la vocazione riabilitativa dell’Ospedale di Fossano. Se n’è accorta la attuale amministrazione? O di nuovo dovremo presentare un’interpellanza in Consiglio per ricevere la lettera dell’ASL che fa marcia indietro? I consiglieri della (vera) minoranza”.

I fossanesi potranno eseguire, dunque, a Fossano il venerdì l’esame del carico di glucosio con il primo prelievo alle ore 8 e i successivi alle ore 9.30.