Arriva "Nutella Gemella", nuova campagna Ferrero che esalta le differenze: "Per noi sono un valore"

Viva le differenze. Questo il messaggio lanciato dal gioco e dalla collegata nuova campagna di marketing che Ferrero ha lanciato proprio oggi, martedì 1° ottobre, per il prodotto che da sempre più la rappresenta in Italia e nel mondo.

Con l’iniziativa ribattezza "Nutella Gemella" il gruppo albese ha infatti inaugurato una nuova edizione limitata del proprio celebre vasetto (nei grandi formati da 750 e 925 grammi), distribuito in negozi e supermercati del Bel Paese in una nuova veste dai colori e motivi sgargianti, ma soprattutto unici. O meglio, gemelli.

La particolarità dell'iniziativa vuole infatti che, di ogni singola confezione, su due milioni complessivamente prodotte, sia presente un’unica copia. Chi la compra può decidere di registrarsi sul sito nutellagemella.nutella.it/homepage (c’è tempo sino al 29 novembre) e, caricando il codice univoco stampato sul retro della confezione, scoprire a chi, magari dall’altra parte dello stivale, è toccato il barattolo gemello del proprio.

Un modo per conoscersi e instaurare nuovi rapporti e amicizie. Questo perché – come si legge sulla pagina Facebook italiana della celebre crema spalmabile, spazio "seguito" da qualcosa come 32 milioni di persone – "per Nutella® le differenze sono da sempre un valore, e sono proprio queste a renderci unici e speciali". Da qui la decisione di lanciare "un’edizione limitata creata per farci scoprire che, anche se lontani, c’è sempre qualcosa che ci unisce. A partire da un vasetto di Nutella".