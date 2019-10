"Un'area camper a Mondovì in memoria di Bruno Baduero": la proposta in Consiglio comunale

"Lunedì 23 settembre è venuto a mancare un carissimo amico, all'età di soli 55 anni: Bruno Baduero . Esempio di dedizione al lavoro e di generosità verso chi più ne aveva bisogno, era noto per la sua disponibilità nel campo del sociale e del volontariato. Membro attivo dell'associazione 'Noi di Sant'Anna', riservava un'indimenticabile passione al suo ruolo di consigliere comunale, ricoperto con dedizione ammirevole. Abbiamo perso un grande amico, una persona che nella sua semplicità ha saputo lasciare un ricordo importante, oltre a un vuoto incolmabile" .

Con queste parole il consigliere di minoranza di Mondovì Luciano D'Agostino ha ricordato la figura di Bruno Baduero, stroncato da un malore una settimana fa mentre passeggiava per le vie del centro cittadino.

Proprio in tale contesto, il consigliere di maggioranza Roberto Ganzinelli ha lanciato una proposta: "Sua moglie, con il sorriso tiepido tipico di coloro che hanno un ricordo affettuoso del proprio caro, mi ha ricordato le passioni di Bruno, tra cui quella per i camper. Propongo quindi di realizzare un'area camper in città e di dedicarla a Baduero".