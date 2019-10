Verzuolo, bocciata la mozione della minoranza che voleva eliminare le stoviglie di plastica

“Sono proposte difficilmente gestibili”. Così nell’ultimo Consiglio comunale di Verzuolo (mercoledì 25 settembre) è stata respinta la mozione presentata dalla minoranza consigliare "Verzuolo per tutti" esposta dal consigliere Luigi Vallome che chiedeva di mettere in atto tutte le azioni necessarie per eliminare l’utilizzo delle stoviglie di plastica nelle mense e nelle manifestazioni comunali, sostituendole con materiali di vetro, ceramica e acciaio.

La maggioranza ha presentato e approvato, invece, la sua mozione in materia ricordando le iniziative già avviate per promuovere la tutela dell’ambiente. «Sosteniamo l’iniziativa dei “Venerdì per il futuro” con il forte impegno dei giovani e dei “Sabati del Consumo Responsabile” – ha detto Alessandro Iodice, capogruppo di maggioranza -. Abbiamo avviato numerosi progetti a favore del miglioramento ambientale: fermate bus più ampie per evitare la formazione di code, sistemi di illuminazione meno energivori, più educazione scolastica e la creazione di un punto di ricarica elettrica in piazza Martiri".

"Per il Consiglio è fondamentale approfondire il ruolo della mozione verificando se esistono i presupposti giuridici di fatto e di diritto sia per gli ambienti privati che per le manifestazioni pubbliche – ha concluso –. Riteniamo utile e necessario approfondire la materia sull’utilizzo di stoviglie monouso nella Consulta Ambiente, con il coinvolgimento della cittadinanza per una più ampia opera di sensibilizzazione ed, in una prossima riunione, decidere conseguentemente".

Tre le questioni principali all’ordine del giorno: l’approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP), riferito al prossimo triennio di Amministrazione, un documento fondamentale perché primo "passo"del ciclo della programmazione.

"Lo approviamo pur sapendo che la normativa a livello nazionale potrebbe cambiare i nostri piani – ha commentato Giancarlo Panero, sindaco - Siamo preoccupati dalla Finanziaria 2020: pensiamo possa intervenire negativamente sui trasferimenti dallo Stato ai Comuni".

La programmazione resta un valore per l’Amministrazione comunale di Verzuolo, è stato sottolineato nell’ambito della quale sono state compiute scelte fondamentali nel settore lavori pubblici, ambiente, territorio, imprese, occupazione e scuole come da programma di insediamento.

In ambito scolastico, nel biennio 2016-2018 sono stati investiti 1 milioni 103mila euro e la Giunta ha recentemente approvato la partecipazione ad un bando di finanziamento per interventi di messa in sicurezza e di miglioramento sismico presentando, per la scuola Media, un progetto da 1 milione 230mila euro.

Le stesse Medie sono state beneficiarie di un intervento per la riqualificazione energetica (del valore di 272mila euro). Inoltre, altre scuole hanno ricevuto 2.300 euro per nuovi arredi e la biblioteca 2.100 euro per nuovi libri.

"Il Documento Unico di Programmazione include nel 2020 interventi sulla sala polifunzionale di via Cima, nel condominio Girasole – ha proseguito Panero -: ci sono a disposizione oltre 100mila euro anche per studi e progettazione".

Nel 2021, invece, il documento, prevede la sistemazione del porfido di via Castello a Verzuolo e via Griselda a Villanovetta (95mila euro) per valorizzare turisticamente i borghi antichi ma anche per garantire la sicurezza.

Per assicurare comunque l’intervento di miglioramento sismico alle Medie, indipendentemente dal bando a cui l’Amministrazione partecipa, il Dup prevede 123mila euro nel 2022.

Il vicesindaco Giampiero Petitti ha illustrato la partecipazione del Comune al bando del BIM per nuovi serramenti alla Primaria di Villanovetta; i lavori valgono quasi 90mila euro di cui 27mila dal Bim e 62.600 euro dal Gestore Servizi Energetici (Gse).

Il Consiglio è proseguito con l’analisi delle comunicazioni. L’assessore Simona Olivero ha illustrato il progetto «Yess» a cui il Comune di Verzuolo aderisce da tempo e che prosegue sul territorio. Il consigliere Gabriele Giordano ha risposto sulle manifestazioni sportive. Della questione del medico di base a Villanovetta ha riferito la consigliera Livia Barale.

Il sindaco Panero ha aggiornato i consiglieri sulla situazione dello sportello Crs – Bper a Falicetto. Infine, all’unanimità è stato approvato l’ordine del giorno elaborato dalla Commissione Agricoltura e dalla Consulta Agricoltura riunitesi congiuntamente nei giorni scorsi. «Il documento riguarda le problematiche del settore frutticolo – ha spiegato Mattia Quaglia, assessore delegato e neopresidente della Consulta -: la situazione non può più essere elusa e va analizzata

