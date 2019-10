Bra: il ringraziamento della Giunta all’ex dirigente scolastico Giacone

Il Sindaco e gli Assessori della Città di Bra hanno ricevuto questa mattina, martedì 1 ottobre 2019, durante la settimanale riunione di Giunta, il dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo Bra1 Giuseppe Giacone, che ha recentemente raggiunto il traguardo della pensione.



Gli amministratori braidesi hanno ringraziato Giacone per l’impegno e la professionalità con cui in questi anni ha portato avanti il suo compito, rimarcando anche l’importante apporto dato al passaggio alla verticalizzazione (“un percorso partecipato che ha coinvolto istituzioni, insegnanti e rappresentanti dei genitori”), alle iniziative di formazione, di orientamento e di educazione stradale, senza dimenticare la costante collaborazione con l’Ente in ambito di edilizia scolastica.



A sua volta, Giacone ha sottolineato la trasversale sensibilità delle amministrazioni che si sono succedute negli ultimi anni verso il mondo della scuola, per una comunità che promuove la cultura e valorizza le giovani generazioni. La nuova dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo Bra1 è Claudia Camagna.