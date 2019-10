Ritrovata nei pressi di Cuneo la mongolfiera rubata a Bene Vagienna

È stata ritrovata questa mattina, martedì 1 ottobre, la mongolfiera “Silva Team” sottratta nella notte tra il 22 e il 23 settembre nel capannone della In Baloon di Bene Vagienna.

La mongolfiera da 9 posti era stata rubata dallo stabilimento insieme al carrello per il trasporto e un fuori strada Pajero e la targa del carrello è stata rinvenuta insieme alla mongolfiera.

Al momento del furto il titolare della In Baloon, Mauro Oggero, aveva sottolineato quanto fosse difficile individuare un mercato per un mezzo così riconoscibile e sottoposto a controlli molto serrati all’interino dell’Unione Europea. È possibile che, proprio per la difficoltà di ricollocamento della mongolfiera, questa sia stata abbandonata ieri notte.

Sentito al telefono Mauro Oggero conferma il tutto, soddisfatto per il ritrovamento: “Da una prima analisi sembra che la mongolfiera sia in buono stato, ma dobbiamo ancora aprirla per capire se abbia subito o meno dei danni”.

La mongolfiera è stata ritrovata a Cuneo in frazione Roata Canale di Cuneo dove era stata presumibilmente abbandonata nella notte. Purtroppo non è stata ritrovata in tempo per l’evento, previsto per domenica scorsa, a San Michele Mondovì con i bambini.

Proseguono intanto le indagini per individuare chi si sia introdotto nella notte tra il 22 e il 23 settembre scorsi nello stabilimento benese e abbia perpetrato il furto.