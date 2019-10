Il Dipartimento delle Politiche Giovanili e del Servizio Civile ha pubblicato il bando dei Progetti 2019/20 approvati e la Croce Rossa della Provincia di Cuneo ne ha ben 4 progetti finanziati per un totale di 180 Volontari del Servizio Civile distribuiti in 32 sedi sul territorio provinciale, per svolgere attività di servizio per complessive 25 ore settimanali.

Il bando scade alle 14 del 10 ottobre 2019 e tutti i giovani interessati devono presentare domanda di adesione online entro tale data.

Il Servizio Civile Nazionale opera nel rispetto dei principi della solidarietà, della partecipazione, dell’inclusione e dell’utilità sociale nei servizi resi, anche a vantaggio di un potenziamento dell’occupazione giovanile. L’area di intervento del Servizio Civile Nazionale nella Croce Rossa della provincia di Cuneo riguarda principalmente il settore dell’assistenza, del trasporto infermi, dell’emergenza sanitaria e di raccolta ed elaborazione dati. Ruolo del Volontario non sarà quello di sostituire specifiche professionalità, ma quello di affiancare gli operatori Cri sui vari servizi. L’impiego sarà articolato in funzione delle esigenze di servizio.

Con il completamento dei diversi percorsi formativi e il conseguimento delle relative certificazioni, oltre che con il crescere dell’esperienza maturata sul campo i Volontari potranno acquisire una maggior autonomia.

Nello specifico le attività previste per i Volontari all’interno dei progetti prevedono: servizio di emergenza-urgenza; servizi secondari (trasporti per visite, esami, terapie, trasporto dializzati); assistenza anziani (ritiro pensione, consegna farmaci a domicilio, ritiro esiti analisi cliniche, consegna pasti, ecc.); centralino: il volontario fornirà supporto agli operatori CRI nella gestione delle chiamate e delle prenotazioni degli interventi di trasporto e assistenza; raccolta ed elaborazione dati e attività di front office. Lo svolgimento di queste attività, avverrà in collaborazione con il personale volontario e dipendente delle 32 sedi CRI coinvolte nei quattro progetti con l’affiancamento della figura dell’Operatore Locale di Progetto, cercando di valorizzare le competenze e le aspirazioni del Volontario del Servizio Civile. Questo Servizio ha una durata di 12 mesi e ai Volontari spetta un compenso omnicomprensivo di € 439,50 netti mensili, a fronte di 25 ore settimanali di servizio distribuite su cinque giorni.

Possono presentare domanda tutti i giovani di ambo i sessi di età compresa tra i 18 i e 28 anni e 364 giorni. Per eventuali ulteriori informazioni si può contattare la sede CRI più vicina oppure telefonare ai seguenti numeri: