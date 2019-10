A Cuneo Levaldigi il Piemonte in vetrina

L’Aeroporto di Cuneo rinnova alcuni spazi di accoglienza con una nuova campagna di benvenuto rivolta ai passeggeri in arrivo, attirando l’attenzione su immagini e audiovisivi che raccontano il Piemonte, dalle principali iniziative in calendario, fino all’offerta dei prodotti turistici ed enogastronomici regionali. L’allestimento delle aree partenze ed arrivi è stato completato in questi giorni con un allestimento che punta a rendere l’immagine del terminal ancora più calda e accogliente.

La nuova vestizione è stata resa possibile grazie alla collaborazione tra VisitPiemonte e Aeroporto di Cuneo e rientra nell’ambito delle attività di cross-promotion previste dal Protocollo d’intesa siglato per rafforzare la “destinazione Piemonte” in Italia e all’estero e valorizzarne le dimensioni culturali, artistiche, enogastronomiche e naturalistiche.

VisitPiemonte, la società in house della Regione Piemonte - partecipata anche da Unioncamere - che si occupa della valorizzazione turistica e agroalimentare del territorio, e GEAC S.p.A. - Società di Gestione dell’Aeroporto Cuneo – Levaldigi hanno tra le proprie mission attrarre visitatori e contribuire alla crescita economica e sociale del territorio tramite iniziative di marketing.

Il protocollo d’intesa siglato prevede la definizione ed implementazione di attività, iniziative ed eventi volti alla valorizzazione del Piemonte come destinazione turistica.

La mission del protocollo è, infatti, quella di diffondere ed incentivare lo storytelling del Piemonte nelle sue molteplici dimensioni, anche attraverso lo sviluppo di attività di co-marketing con compagnie aeree.

«L’attivazione di una forte sinergia con VisitPiemonte che ha portato ad un protocollo d’intesa come quello appena siglato è un’ulteriore conferma della centralità strategica del nostro scalo nel perimetro del progetto di sviluppo e valorizzazione del Piemonte - dichiara Anna Milanese, Direttore Generale di Cuneo Levaldigi - La presentazione dell’offerta turistica in aeroporto è stata, inoltre, integrata con un INFO POINT grazie alla preziosa collaborazione delle ATL di Cuneo, Ente Turismo Langhe Monferrato Roero e del Comitato per il Turismo Outdoor che, come noi, considerano Levaldigi parte integrante e naturale vetrina turistica del territorio».

«Il concept della campagna è di rendere, con immagini e claim immediati, la varietà delle attrazioni che attende il visitatore in arrivo nella nostra regione declinandola su alcuni temi peculiari del nostro territorio: Arte, Cultura, UNESCO, Spiritualità, Enogastronomia, Outdoor, Lifestyle e Congressuale – spiega Luisa Piazza, Direttore Generale di VisitPiemonte –La collaborazione con l’aeroporto di Cuneo è uno dei tasselli importanti dei partenariati del piano di comunicazione di VisitPiemonte coni vari attori regionali e per la valorizzazione del territorio piemontese».