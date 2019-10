Inizia la scuola e l’autunno: tempo di difendersi con le GEMME!

La gemmoterapia è una tecnica alternativa fondata dal Dott. Pol Henry negli anni '50, che utilizza come rimedi i germogli vegetali. Vengono utilizzati i principi attivi delle gemme vegetali, perché si ritiene che abbiano qualità particolari rispetto alla sostanza della pianta.

Le gemme utilizzate nei gemmoderivati sono quelle raccolte su alberi e arbusti quando fuoriescono dalla dormienza invernale. Il periodo di raccolta varia da specie a specie. Durante la vita di una pianta si forma un numero elevato di gemme, dove ognuna svolge un ruolo prezioso e differente allo stesso tempo.

Vengono poi messe a macerare in una apposita miscela e si presentano al consumatore sotto forma di gocce allestite dal farmacista secondo le norme di legge. Si ottengono dei prodotti mirati per ogni genere di terapia, oppure è possibile incorporarli nelle formulazioni di uso cosmetico.

Perché scegliere i gemmoderivati della Farmacia Bossio? I gemmo derivati di cui si parlerà sono prodotti con gemme raccolte nella val Germanasca, val Pellice e val Chisone in Piemonte; valli Argetina e Roja in Liguria.

Grazie alla loro estrema versatilità i nostri macerati glicerici posso essere utilizzati singolarmente, oppure associandoli con altri gemmo derivati o tinture madri.

Con l’arrivo dei primi freddi è comune manifestare i primi malanni tipici della stagione, specialmente nella fascia di età scolare e oltre i 65 anni di età. I gemmoderivati utili in questa fase dell’anno sono Ribes Nigrum, Larix decidua, Pinus montana e Abies alba.

La "triade degli aghiformi" è consigliata durante l'inverno sia in pediatria sia in geriatria. Abies alba: effetto balsamico e drenaggio liquidi corporei Larix europea: utile per la funzionalità delle mucose dell'apparato respiratorio e delle naturali difese dell'organismo.

Pinus montana: (pinus mugo) utile per il benessere di naso e gola.

Ribes nigrum: benessere di naso e gola.

Prima di assumere qualunque prodotto chiedete consiglio al Farmacista, su indicazioni, posologia e eventuali precauzioni.

