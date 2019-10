Minoranza assente per due terzi alla Commissione bilancio: in Consiglio la “tirata d’orecchie” del vicesindaco di Saluzzo Demaria

Si è parlato anche di bilancio, con tutti i punti annessi e connessi, nel Consiglio comunale di Saluzzo tenutosi ieri sera (lunedì).

A relazionare durante l’assise, il vicesindaco – con delega proprio alla Programmazione finanziaria, Franco Demaria, che, però, prima di illustrare i punti all’ordine del giorno si è rivolto all’opposizione consiliare.

“Abbiamo già ampiamente trattato il bilancio in sede di commissione” ha detto il vicesindaco, facendo riferimento alle sedute della Prima Commissione consiliare, che ha competenza in materia di “programmazione, bilancio, enti partecipati e affari generali”.

Si tratta dell’organo composto da Gaimpiero Bravo, Andrea Tagliano, Daniela Andreis e Paolo Battisti per la maggioranza, Fulvio Bachiorrini, Carlo Savio e Domenico Andreis per l’opposizione.

“In Commissione – ha rimarcato Demaria – l’opposizione era assente per due terzi, con la presenza soltanto di Carlo Savio. Chiedo cortesemente – l’invito del vicesindaco – di comunicare l’eventuale assenza, ma comunque, in linea generale, di partecipare alle sedute, importante momento di confronto e analisi degli argomenti che, grazie alla presenza dei funzionari comunali, si possono anche affrontare in maniera prettamente tecnica”.