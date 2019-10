Operazione Fuori Tutto: da Chiapella a Cuneo sconti reali fino al 70%

A Cuneo in corso Galileo Ferraris 19 Chiapella è dal 1963 una consolidata realtà nel settore della Casa, Cucina, Arredo e Liste Nozze.

Negli ultimi anni è diventato anche un punto di riferimento per tutti coloro che hanno l’ambizione di migliorarsi nell’arte culinaria, con i Corsi di Cucina che si effettuano nel punto vendita in orari serali organizzati in due sessioni, primavera ed autunno, magistralmente condotti da Chef Professionisti, Maestri di Cucina e Gastronomi sono visionabili sul sito www.chiapellacuneo.it ed anche sui social sulle pagine Facebook e Instagram.

Chiapella è Barazzoni Point punto vendita diretto dove si può trovare tutto l’assortimento, rigorosamente Made in Italy, come pentole, casseruole, padelle, caffettiere, posateria, pentole a pressione, articoli per pasticceria, mestolame e manodomestici. Novità 2019 il Corner Brandani Italian Style articoli per la cucina, piccoli elettrodomestici, orologi, gadget e tantissimi articoli originali da regalare e regalarsi, home decor, collezioni per la tavola, cucina e piccoli elettrodomestici “techno” collection.

Troverete inoltre molti articoli delle migliori marche come Foppapedretti, Millefiori Milano, Emsa, Tescoma, Guzzini e molti altri.

Da giovedì 3 Ottobre a partire dalle 10:00 inizia una grande “OPERAZIONE FUORI TUTTO” su tutti gli articoli presenti a magazzino con SCONTI FINO AL 70%.

Venite a visitare il punto vendita, troverete sicuramente l’articolo che fa al caso vostro RISPARMIANDO e magari anticipando i vostri regali di Natale!

Chiapella si trova a Cuneo, in corso Galileo Ferraris 19

