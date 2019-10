A Villanova Mondovì torna la fiera nazionale "BEE - formaggi di montagna"

L’ascesa di "BEE - formaggi di montagna" continua, sempre nel segno dell’assoluta eccellenza: tratto distintivo di una manifestazione che, alla settima edizione, la terza con il titolo di Fiera nazionale, prosegue decisa il cammino verso la più ampia e completa valorizzazione dei prodotti di alta quota.

Artefici della manifestazione saranno, come da tradizione, il Comune di Villanova Mondovì in stretta sinergia con la Condotta Slow Food Monregalese, Cebano, Alta Val Tanaro e Pesio ed in collaborazione con la Confraternita della Trippa e della Rustìa di Villanova Mondovì.

Un minuzioso lavoro dietro le quinte che porterà nuovamente nel Monregalese produttori e visitatori da tutto il Nord Italia e non solo. Sono i numeri a rendere tangibile ed evidente la crescita della manifestazione: più di 100 produttori, locali e non, con presenze da Liguria, Valle d’Aosta, Lombardia e Francia; 300 animali presenti alla rassegna ovicaprina con oltre venti diverse specie di pecore e capre, con la predominanza della frabosana-roaschina, padrona di casa, senza dimenticare le ‘curiose’ suffolk, le ‘quattro corna’, i lama, sino agli eleganti e ‘morbidi’ alpaca che hanno catturato l’attenzione dei visitatori, in particolare dei bambini; 20.000 passaggi di turisti e visitatori registrati nel 2018.

L’edizione 2019 vedrà l’esordio della collaborazione con AgenForm la quale, insieme alla Condotta Slow Food Monregalese, organizzerà il ‘Meeting Bee Lab’, evento destinato in primo luogo agli allevatori, ma anche alle aziende del settore agroalimentare, ad esperti e tecnici. Sabato 16 novembre, dalle ore 10, verrà organizzato un approfondimento in collaborazione con l’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo: al centro dell’incontro, in tre tavole rotonde, i temi dell’igiene e della sicurezza alimentare, della trasformazione del latte e della carne caprina a fine carriera, infine dell’economia circolare. Durante la discussione, i partecipanti, insieme ad esperti del settore, avranno modo di discutere delle problematiche e di trovare spunti per creare una collaborazione. A moderare i tre tavoli di lavoro Silvio Barbero, vicepresidente dell’Università di Pollenzo.

"La più grande soddisfazione - sottolinea Michele Pianetta, vicesindaco edassessore alle Manifestazioni del Comune di Villanova Mondovì - è legare la crescita numerica all’incremento della qualità. Un consumatore consapevole riesce ad apprezzare il valore dell’eccellenza culinaria: l’idea che ci ha guidati nel percorso, accompagnati da partner d’eccellenza, è stata quella di coinvolgere il visitatore con eventi collaterali in grado di valorizzare le produzioni di alta quota. Oggi possiamo dire che è stata la scelta giusta. Villanova Mondovì si prepara nuovamente ad ospitare la ‘due giorni’ di un evento che rappresenta il luogo ideale di incontro per gli allevatori delle Alpi, attraverso la rassegna ovicaprina, e vetrina dei formaggi di montagna".