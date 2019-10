Fossano: due weekend per visitare la Chiesa di Santa Maria del Salice

Il 5 e 6 ottobre e il weekend successivo, il 12 e 13 ottobre, sarà possibile visitare accompagnati dai volontari dell’Associazione Cicerone, il cantiere di restauro e gli scavi archeologici dell’antica Chiesa del Salice.

La chiesa, destinata a ospitare il Museo di Arte Contemporanea della collezione La Gaia di Bruna e Matteo Viglietta, è in fase di restauro grazie a fondi della Regione Piemonte, della Fondazione Cassa di Risparmio di Fossano, della Consulta per i Beni Architettonici di Fossano e del Comune di Fossano. i lavori sono stati assegnati e, prima dell’avvio dei lavori, il cantiere è stato messo in sicurezza per consentire l’accesso al pubblico.