"Io Manifesto": a Busca la mostra di Amnesty International attraverso i poster delle sue campagne per i Diritti Umani

Domenica 6 ottobre, dalle ore 14.30 a Busca presso i locali dell’Associazione Ingenium in viale Mons. Ossola,1 sarà inaugurata una mostra di manifesti prodotti da Amnesty International nel corso delle sue attività e campagne per la difesa dei Diritti Umani.

Nonostante i numerosi progressi e le significative realizzazioni, assistiamo oggi a quotidiane violazioni di questi principi ed è proprio per questo che crediamo sia importante riaffermare i valori contenuti nella Dichiarazione dei Diritti Umani, ricordando attraverso l’esposizione dei poster quante volte gli attivisti si mobilitano per la protezione e la promozione dei diritti di tutti.

La mostra sarà visitabile tutte le domeniche pomeriggio dalle 14.30 alle 18 nei mesi di ottobre e novembre.

Attraverso queste pagine desideriamo ringraziare la pronta disponibilità dell’Associazione culturale “Ingenium” di Busca ad ospitarci nella propria sede, ex Convento dei Cappuccini di Busca. Grazie alla lungimiranza dei volontari dell’associazione che intendono utilizzare gli spazi a disposizione come luoghi di cultura e di intrattenimento in sinergia con altre realtà presenti sul territorio, è stato possibile usufruire dell’ampio salone per allestire la mostra costituita da circa 80 manifesti.