Questa sera al Paulaner Oktoberfest Cuneo spazio per “La vetrina più bella”

Con il bagno di folla con cui ha chiuso il primo weekend della sua IV edizione, il Paulaner Oktoberfest Cuneo si conferma uno degli eventi più attesi ed amati dal pubblico cuneese.

Complici un sole splendente ed il clima particolarmente favorevole, insieme alla stimolante iniziativa dei ‘Family Day’, nelle giornate di sabato e domenica, il padiglione ed il Luna Park dell’Oktoberfest Cuneo sono stati la meta prescelta da numerose famiglie e gruppi di amici provenienti da tutta la provincia e oltre.

L’appuntamento è ora per questa sera alle ore 20 sul palco del padiglione centrale con la proclamazione delle creazioni più originali nell’ambito dell’iniziativa “La vetrina più bella”, a cui hanno partecipato tanti negozi della città che per tutto il periodo della festa hanno deciso di allestire la propria vetrina con boccali, botti di birra ed altri addobbi i in stile bavarese.

Gli omaggi saranno forniti dallo sponsor unico della serata, Video Center di Corso Nizza 72 a Cuneo, e prevedranno anche diversi buoni per cenare all’Oktoberfest durante le prossime serate.

Il primo weekend della IV edizione del Paulaner Oktoberfest Cuneo, portatrice di novità con il grande Beer Garden esterno al coperto, dove è possibile consumare la birra nel tradizionale boccale di vetro da 1 litro ed assaggiare diverse specialità bavaresi, ed un Luna park arricchito dalla nuova ruota panoramica alta 25 metri, ha confermato i risultati di grande partecipazione degli scorsi anni.

Il Paulaner Oktoberfest Cuneo sarà aperto fino al 7 ottobre, dal lunedì al venerdì dalle 18 e nel week end dalle 11, mentre il grande Luna Park esterno sarà accessibile tutti i giorni dalle 15, e sabato e domenica dalle 11.

Tutti gli aggiornamenti sul sito web ufficiale www.oktoberfestcuneo.it e sulle pagine social dell’evento.