San Lorenzo di Fossano: si parla di Tanzania attraverso le esperienze di viaggio

Venerdì 4 ottobre alle ore 20.45 nel centro incontri frazionali di San Lorenzo di Fossano si terrà un incontro, organizzato dall’associazione “Insieme per l’India Onlus” per raccontare “impressioni, testimonianze, ricordi e storie di vita” in Tanzania nella missione di Padre Joseph.

Nel corso dell’estate alcuni membri dell’associazione si sono recati nella missione tanzana e, in questi mesi, sono stati adottati dei progetti volti a facilitare l’accessibilità alla scuola da parte di bambini e bambini provenienti dalle aree rurali.