Tornano al Castello di Fossano i “Pomeriggi favolosi”

Con l'anno scolastico 2019/20 tornano i Pomeriggi Favolosi, ricco programma di incontri di lettura per bambini e ragazzi presso la biblioteca del Castello di Fossano. Un viaggio che coinvolgerà non solo i più giovani ma anche i grandi.



Durante i Pomeriggi Favolosi si legge insieme per crescere, per scoprire il mondo e costruire un patrimonio di letture comune a grandi e piccoli. Leggere, dunque, come occasione di conoscenza, divertimento e svago, ma anche di condivisione e unione.



Gli appuntamenti, indicati per bambini dai 3 agli 8 anni, a ingresso libero fino a esaurimento posti, si svolgono il sabato pomeriggio, nella sala ragazzi della biblioteca del Castello di Fossano.

Per conoscere il programma completo collegarsi al sito https://www.sbfossano.it/Fossano/pagina/2/La-biblioteca-dei-ragazzi.