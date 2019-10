A Pian Munè di Paesana ritorna la magia del mago Flinth

Il 6 ottobre a Pian Munè, torna in scena la magia,

Il mago Flinth, capace di sorprendere i bambini e conquistare i più grandi, aspetta tutti alle ore 14 al parco giochi del rifugio a valle, per trascorrere un pomeriggio in compagnia con uno spettacolo adatto a tutta la famiglia, della durata di circa 90 minuti, a ingresso libero e gratuito.

Per chi lo vorrà, il rifugio sarà a disposizione per pranzo, con piatti del giorno sempre nuovi e le tradizionali polente, mentre per merenda si potrà scegliere una delle numerose torte fatte in casa oppure optare per le frittelle di mele.

Per info e prenotazioni 328-6925406 o www.pianmune.it

Anche questo weekend prosegue intanto la campagna “Sciare a Pian Munè, un gioco da ragazzi”, l'iniziativa volta ad avvicinare i più giovani allo sci, offrendo ai ragazzi fino a 15 anni, residenti nei comuni dell'Unione Montana del Monviso, a Saluzzo e Barge, o con seconda casa a Paesana la possibilità di avere lo skipass stagionale gratuito.

Come fare per ottenere lo stagionale gratuito?

Poche semplici regole ed il gioco è fatto:

presentarsi personalmente

rispettare orario (dalle 10 alle 18 in biglietteria a Pian Munè)

rispettare le date (sabato e domenica dal 15 settembre al 17 novembre + venerdì 1 novembre)

portare documento d'identità e eventuale card dello scorso anno

portare documento che attesta proprietà seconda casa a Paesana

Chi non abita nell'unione del Monviso potrà approfittare delle numerose offerte che Pian Munè ha riservato a famiglie, adulti, ragazzi, over 60, ecc...

Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito www.pianmune.it