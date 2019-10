A scuola di cambiamenti climatici e di educazione ambientale: corsi per docenti con Arpa Piemonte

Cambiamenti climatici.

Allarmismo inutile? Quanto le attività umane incidono?

Nell'anno in cui il problema dei cambiamenti climatici è esploso a livello globale, in un'estate che ha visto mezzo pianeta andare a fuoco, dalla Siberia all'Amazzonia, dove anche in Piemonte si sono registrate, a fine giugno, le temperature più alte per il periodo da quando esistono le rilevazioni, Arpa Piemonte ha deciso di portare in classe i docenti.

Perché spetta a loro, in buona parte, la formazione degli studenti, di parte di quel "popolo di Greta" che, in tutto il mondo, sta protestando per chiedere nuove politiche, attente all'ambiente e al futuro. Il loro.

Arpa, in collaborazione con la Regione Piemonte (settore Politiche dell'Istruzione) e con il Centro Servizi Didattici (Ce.Se.Di.), propone quest'anno due percorsi formativi sul tema “Educare alla sostenibilità".

Il primo Noi e l’aria/Prepair è destinato ai docenti di scuola primaria e secondaria di I grado e il secondo Il Clima che cambia a docenti delle scuole di II grado. Nel percorso formativo, gratuito, che si avvale di strumenti digitali innovativi e della docenza di tecnici dell'Agenzia, è prevista un'esperienza in classe e un confronto finale.

I corsi sono riconosciuti dall’Ufficio Scolastico Regionale per un totale di 20 ore (comprensivo della progettazione e documentazione dei percorsi svolti). L'iniziativa si inquadra nell'ambito del Protocollo Regionale Green Education per lo sviluppo di una comunità di pratica sui temi della sostenibilità e del progetto europeo Prepair sulla riduzione dell'inquinamento atmosferico nella Pianura Padana.

Iscrizione obbligatoria entro il 15/10/2019 compilando i moduli scaricabili al seguente link:

Noielaria/Prepair - sede corso Torino e Alessandria

Il Clima che cambia - sede corso Torino

Per info su iscrizioni Daniela Truffo - tel 011 8613678 - email daniela.truffo@cittametropolitana.torino.it

Per info sui contenuti educazione.ambientale@arpa.piemonte.it