Premiata Francesca Salemi: è la migliore alunna dell’Istituto Velso Mucci di Bra, indirizzo alberghiero - pasticceria

Francesca Salemi, alunna dell’Istituto Professionale Statale Velso Mucci di Bra, indirizzo alberghiero - pasticceria, attualmente in classe 5ª H, si è aggiudicata una borsa di studio per il suo alto rendimento scolastico, ottenendo votazioni finali ben al di sopra della media.

La cerimonia di premiazione si è svolta sabato 28 settembre nella suggestiva cornice della Chiesa della Natività di Monticello d’Alba e ha visto coinvolti tutti gli studenti degli Istituti braidesi ed albesi che si sono distinti durante lo scorso anno scolastico per i loro meriti.

Per la ragazza, una grande emozione al momento di ritirare il premio, frutto di un percorso scolastico nel quale è stata sostenuta dai docenti, dalla sua famiglia e da tutti i compagni della sua classe. Grande soddisfazione anche da parte del professor Francesco Giordano, presente alla cerimonia che rientrava nell’ambito dei festeggiamenti in onore di San Michele Arcangelo, patrono dell’Ordine.

L’esempio di Francesca, che i suoi insegnanti definiscono oltre che studiosa, in possesso di tutti quei valori come il senso dell’amicizia, la solidarietà, l’educazione ed il rispetto, è fonte di speranza e fiducia per tutti.