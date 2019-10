A San Michele Mondovì grande festeggiamenti per il santo patrono del paese

Nell’ambito dei festeggiamenti del santo patrono del paese, San Michele Arcangelo, si sono svolti diversi momenti di festa e di incontri, che hanno coinvolto non solo gli abitanti di San Michele, ma moltissime persone accorse per parteciparvi.

Fra questi, anche uno in particolare “RCPIAMOCI”, organizzato dal Gruppo CRI di San Michele, facente parte del Comitato di Mondovì, per promuovere e sensibilizzare la popolazione con gare dimostrative di manovre salvavita e di interventi di primo soccorso.

Le diverse prove si sono svolte mattina in postazioni diverse e hanno coinvolto, oltre a volontari della Cri di San Michele e del Comitato di Mondovì, anche equipaggi della Croce Bianca di Fossano. Al termine soddisfazione per la collaborazione fra Cri e Anpas e per i risultati conseguiti, apprezzati da quanti li hanno seguiti.