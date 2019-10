Cena solidale e raduno internazionale con Padre Renato Chiera a Farigliano

La Casa do Menor Italia invita tutti alla “Cena del Bollito” e al ”2° Raduno Internazionale” dei volontari e sostenitori, che si terrà il 5 e 6 ottobre 2019 al “Bricco Rosso” di Farigliano, dedicato ai grandi amici Peter Edingen e Padre Manfred Gaertner. L’incontro sarà un momento di comunione tra amici animati dallo stesso spirito di condivisione; un gruppo di collaboratori presenti dalla Germania, dalla Francia e dalla Svizzera dimostra quanto questo ideale sia diffuso ed europeo.

Il programma prevede per sabato sera 5 ottobre, alle ore 20.30 la ormai tradizionale Cena del Bollito aperta a tutti. Il costo della cena è di 40 euro, con tutto il ricavato a favore della Casa di Menor.

Domenica mattina 6 ottobre alle 9,00 l’incontro con Padre Renato, che prevede anche la S. Messa e la proiezione in forma privata del film “Dear Child” del regista Luca Ammendola girato in Brasile sulla realtà della Casa do Menor. Seguirà un buffet preparato da “Colibrì”.



Per iscrizioni e ulteriori informazioni: Casa do Menor Italia: Cuneo – tel. 0171/489251; Villanova Mondovì – tel 0174/698439. www.casadomenor.org - segreteria@casadomenor.org