Cuneo: al via la 4ª Edizione della Settimana Nazionale della Dislessia

Associazione Italiana Dislessia (AID) annuncia l'avvio della 4° edizione della Settimana Nazionale della Dislessia, che si terrà dal 7 al 13 ottobre 2019, in concomitanza con la European Dyslexia Awareness Week, promossa dalla European Dyslexia Association (EDA).



Come per le scorse edizioni, anche quest’anno è previsto un articolato programma di eventi di informazione e sensibilizzazione, organizzato su tutto il territorio nazionale da oltre 1.000 volontari, parte di 95 sezioni provinciali AID, in collaborazione con 300 tra enti pubblici e istituti scolastici.



Il fil rouge della manifestazione quest’anno è “Diversi e Uguali: promuoviamo l’equità” a sottolineare il valore della diversità di ogni persona, da tutelare attraverso pari diritti e opportunità, per una società realmente inclusiva.



Di seguito l'evento in evidenza:



Convegno "L’EQUITÀ: SI APPRENDE A SCUOLA?"

Sabato 12 ottobre 2019, ore 9:00-13:00

Aula Magna dell’Istituto Vallauri, Via Vallauri – Fossano (CN)

Interventi: Giuliana Chiesa, Presidente sezione AID di Cuneo; Giorgio Chiosso, Pedagogista e Docente di Storia dell’Educazione Università degli Studi di Torino; Dario Eugenio Nicoli, Docente incaricato di materie sociologiche, esperto di sistemi educativi, Università Cattolica del S. Cuore di Brescia; Ezio Delfino, Dirigente scolastico e presidente dell’Associazione nazionale DiSAL (Dirigenti Scuole Autonome e Libere); Roberto Lingua, Psicologo esperto in Disturbi Specifici dell’Apprendimento, ex Presidente sez. AID Cuneo

INGRESSO LIBERO, GRATUITO ED APERTO A TUTTI GLI INTERESSATI

Verrà rilasciato attestato di partecipazione



Per scaricare la locandina: https://www.aiditalia.org/Media/SND_2019/cuneo_locandina_A3.pdf



Per maggiori informazioni: https://cuneo.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2019-in-provincia-di-cuneo



Per una donazione e per sostenere le attività dell’Associazione Italiana Dislessia: http://aiditalia.org/it/sostienici. Tutte le donazioni a favore di AID sono fiscalmente deducibili o detraibili.