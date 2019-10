Ospiti in Senato un gruppo di alunni di Busca vincitori di un concorso nazionale

Sono tornati da Roma i 57 alunni delle classi quinta dello scorso anno scolastico (ora in prima media) dell’Istituto comprensivo Giosuè Carducci di Busca che hanno vinto il concorso nazionale promosso da Generali Italia e The Human Safety Net “Ora di Futuro”, un progetto rivolto a bambini della scuola primaria, con l'obiettivo di insegnar loro a fare scelte responsabili su ambiente, salute, benessere e risparmio, ma anche agli insegnanti ed alle famiglie, coinvolgendo anche reti no profit in tutta Italia e nel quale sono coinvolti oltre trenta mila bambini in tutta Italia. I ragazzi di Busca hanno realizzato un elaborato artistico che rappresenta in tre “isole” i settori: primario, secondario e terziario e hanno scritto un testo letto ieri al Senato, ospiti della presidente della Presidente Elisabetta Casellati.



Il premio consiste nella consegna di una LIM (lavagna interattiva) e in due giorni a Roma, dove gli alunni, insieme con gli altri vincitori delle altri classi, hanno partecipato ad alcuni laboratori relativi al progetto. Ad accompagnarli dirigente Davide Martini, gli insegnanti che li hanno seguiti nel progetto Antonella Simondi, Aurelia Luciano, Giulio Mellano, Nadia Torino, e i professori delle medie Elio Ricca e Irene Beltramo.



Congratulazioni ad allievi e insegnanti sono giunte dal sindaco Marco Gallo.