Al via le operazioni del censimento permanente: a Bra oltre 300 le famiglie coinvolte nei questionari

Da lunedì 1° ottobre hanno preso avvio anche a Bra le prime operazioni relative al Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni. Dall’anno scorso, infatti, a differenza del passato, la rilevazione viene effettuata annualmente e coinvolge, di volta in volta, solo una parte dei cittadini e del territorio comunale.



Due le rilevazioni che saranno svolte: la rilevazione aerale e quella da lista, entrambe a campione.



La rilevazione aerale riguarderà un campione di territorio comunale, per un totale a Bra di circa 70 indirizzi, corrispondenti a circa 160 famiglie che verranno sottoposte a un’intervista domiciliare da parte di un incaricato del Comune, vigile urbano, munito di cartellino di riconoscimento e di tablet per la compilazione del questionario digitale.

Dal 1° al 9 ottobre le famiglie coinvolte verranno avvisate dell’avvio della rilevazione tramite lettera ufficiale e locandine presso il proprio indirizzo; dal 10 ottobre al 13 novembre si svolgeranno le interviste “porta a porta” direttamente al domicilio del nucleo, come da data indicata nella comunicazione ricevuta. Per maggiori informazioni o per concordare un diverso appuntamento rispetto a quello proposto tramite avviso, è possibile contattare il Centro di Rilevazione del Comune di Bra, attivo presso l’Ufficio Censimento del Palazzo Comunale (ingresso da via Barbacana 6, piano terreno), ai numeri 0172.438259 oppure 0172.438242, via mail all’indirizzo anagrafe@comune.bra.cn.it o tramite Pec, scrivendo a comunebra@postecert.it. La rilevazione si chiude il 13 novembre.



Contestualmente a quella aerale, si svolgerà anche la rilevazione da lista, che coinvolgerà in città circa 150 famiglie e che consisterà nella compilazione di un questionario online tramite credenziali. Anche in questo caso, le famiglie che rientrano nel campione estratto riceveranno, dal 1° all’8 ottobre, un avviso via posta, con le istruzioni, le finalità conoscitive e statistiche dell’operazione censuaria e le credenziali di accesso al questionario online, compilabile autonomamente a partire da lunedì 7 ottobre fino a venerdì 13 dicembre. Se per il nucleo familiare contattato non è possibile rispondere via web o in caso di necessità di assistenza, ci si può rivolgere agli operatori del Centro comunale di Rilevazione, dove si potrà compilare il questionario su una postazione comunale con accesso a internet oppure per ricevere supporto durante la compilazione. La rilevazione si chiude il 20 dicembre 2019.



Tutte le informazioni rilasciate dalle famiglie dovranno fare riferimento alla situazione esistente alla data del 6 ottobre 2019. Partecipare al Censimento è un obbligo di legge.



Per maggiori informazioni contattare il Centro di Rilevazione del Comune di Bra (via Barbacana 6, piano terreno) ai numeri 0172.438259 oppure 0172.438242, via mail all’indirizzo anagrafe@comune.bra.cn.it, tramite Pec scrivendo a comunebra@postecert.it. E’ possibile inoltre rivolgersi al numero Verde ISTAT 800188802, attivo dall’8 ottobre al 20 dicembre, in orario 9-21, anche per richiedere eventuale assistenza su problemi tecnici riscontrati in fase di accesso al sito web o durante la compilazione online del questionario.