Sosta gratuita per tre sabati nelle zone blu braidesi, la Lega: una nostra richiesta accolta dalla Giunta

Con la presente prendiamo positivamente nota dell'iniziativa del sindaco e della Giunta comunale di Bra di agevolare la sosta in città e la possibilità di godere del suo centro commerciale naturale, decidendo di sospendere il pagamento dei parcheggi blu per tre sabati consecutivi.



Nonostante nella nota emanata sull’iniziativa non se ne faccia menzione, all'origine di questa iniziativa c'è la richiesta del nostro gruppo consiliare – rappresentato da Marco Ellena, Giuliana Mossino e Luca Cravero – al primo cittadino di agevolare la sosta e il commercio nel centro di Bra attraverso la sostituzione temporanea delle cosiddette "zone blu" con la sosta a disco orario durante le fasi di allestimenti e disallestimenti delle strutture di "Cheese", manifestazione fondamentale per il nostro territorio, che anche quest'anno ha toccato numeri considerevoli di visitatori.



La risposta a tale richiesta è andata proprio nel senso dell'iniziativa appena intrapresa, ovvero esentando gli automobilisti dal pagamento della tariffa delle cosiddette "zone blu" per tre sabati tra settembre e ottobre.



Non possiamo che augurarci che questo sia uno stimolo non ad aumentare l'uso smodato delle auto, ma bensì un incentivo ad agevolare i consumi dei commercianti ed esercenti delle zone coinvolte.



Gruppo consiliare Lega,

Bra