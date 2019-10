Buon compleanno, US Frazioni: 15 anni di vita celebrati presso il municipio di Mondovì

È stata accolta in municipio nel pomeriggio di domenica 29 settembre l'US Frazioni ASD, compagine amatoriale di calcio a undici di Mondovì e rappresentativa delle località Breolungi, Gratteria, Rifreddo e San Giovanni dei Govoni.

Sono infatti trascorsi quindici anni dalla sua fondazione, avvenuta nel 2005, e tale traguardo è stato degnamente celebrato al cospetto dell'assessore cittadino allo sport, Luca Robaldo. "Ho augurato loro di raggiungere nuovi successi con immutato entusiasmo - ha asserito quest'ultimo -. L'attività svolta dall'US Frazioni, come dalle tante altre associazioni e società sportive presenti sul territorio, è indispensabile per trasmettere ai giovani i valori più belli dello sport e, in questo caso, anche un forte sentimento di attaccamento al territorio, elemento ancor più importante quando riguarda le nostre frazioni".