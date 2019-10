Caramagna Piemonte: pronti alla presentazione i lavori di resaturo all'Arciconfraternita di Santa Croce

Sabato 5 ottobre alle ore 15.30 presso la chiesa dell’Arciconfraternita di Santa Croce in Caramagna Piemonte, Piazza Umberto I° dopo oltre 6 mesi di lavori saranno presentati i lavori di restauro appena terminati sulle 4 grandi tele raffiguranti i dottori della chiesa Sant’Ambrogio, Sant’Agostino, Sant’Attanasio, San Giovanni Crisostomo eseguite con tecnica grissaille, sulla grande pala raffigurante l’esaltazione di Santa Croce, nonchè sulla statua lignea seicentesca della Madonna del Rosario.

I lavori sono stati realizzati dalla restauratrice Chiara Bettinzoli e dalle sue collaboratrici che con un minuzioso e complesso restauro hanno riportato alla loro originaria bellezzale opere su descritte, altre ancora sono in corso di restauro e saranno terminate entro gennaio 2020 la pala d’altare della Madonna della cintura e il grande crocefisso ligneo opera di Carlo Giuseppe PLURA famoso scultore luganese artista alla corte sabauda.

Presenteranno i lavori il dott. Canavesio Walter già funzionario della Soprintendenza ai beni artistici di Torino e la restauratrice Chiara Bettinzoni.

Questo grande restauro è stato possibile grazie al contributo delle fondazioni bancarie piemontesi, La Compagnia di San Paolo, la Fondazione Cassa di Risparmio di Torino e la Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo.

Anche questa volta “L’Albero Grande” è riuscita nel suo intento, le opere d’arte fino a qui recuperate restaurate e valorizzate direttamente salgono così a 16 ed altre sono in cantiere.

Le opere saranno visibili a tutti domenica 6 ottobre dalle 9 alle ore 11 e dalle ore 15 alle ore 18 come la domenica successiva 13 ottobre.

Per gli appassionati o ai semplici curiosi “L’Albero Grande”organizza domenica 13 ottobre dalle 9.30 alle ore 11.30 la “visita al Cantiere” dove Chiara eseguirà alcune operazioni di restauro su una grande tela raffigurante San Francesco Saverio e sarà a disposizione per informazioni e curiosità; sarà un bel momento per i non addetti ai lavori per capire il minuzioso lavoro che c’è dietro il restauro di un’opera d’arte.